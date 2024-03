Adulteração de Sinal de Veículo é Interceptada em Mogi Mirim: Caso Registrado na Madrugada de 3 de Março

Durante uma rotina de patrulhamento na área central de Mogi Mirim, autoridades locais se depararam com uma situação suspeita que levou à descoberta de um possível veículo de origem ilícita. Na madrugada de 3 de março, uma motocicleta estacionada no recuo de um estabelecimento comercial, situado na Rua Senador José Bonifácio, chamou a atenção das autoridades.

Após uma inspeção minuciosa, foi constatado que a placa ostentada pela motocicleta correspondia a uma Honda/CG 150 registrada em São Paulo, com histórico de baixa permanente associada a um leilão. No entanto, mais alarmante ainda foi a descoberta de que tanto o chassi quanto o motor da motocicleta apresentavam sinais de adulteração. O chassi estava parcialmente suprimido, com apenas os últimos quatro dígitos visíveis, todos em uma posição irregular, enquanto o número do motor não conferia com o veículo registrado sob a placa verificada.

No momento da abordagem, o indivíduo identificado como M. apresentou-se como proprietário da motocicleta. Ao ser questionado sobre a procedência do veículo, ele afirmou tê-lo adquirido há cerca de 20 dias através de uma transação online, pelo valor de R$ 2.500,00, de uma pessoa que supostamente o trouxera de Jaguariúna.

Diante das evidências, as autoridades procederam com a prisão em flagrante do indivíduo por crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado à CPJ de Mogi Guaçu para os devidos procedimentos legais.

O delegado responsável pelo caso, após tomar ciência dos fatos, determinou a confecção de um Boletim de Ocorrência de apreensão, visando a realização de um laudo pericial e aprofundamento nas investigações sobre possíveis atividades criminosas relacionadas ao caso.

Por fim, o indivíduo detido foi liberado após os procedimentos iniciais, enquanto as autoridades prosseguem com as investigações para esclarecer completamente a origem e possível envolvimento do veículo em atividades ilegais