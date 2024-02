Adulteração de Veículo: Indivíduo é Indiciado durante Operação de Fiscalização em Pedreira

Da Redação

Na madrugada do dia 4 de fevereiro, durante uma operação de fiscalização realizada pela equipe policial na região de Pedreira, um indivíduo identificado como V. H. foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan ES. O que parecia ser uma parada de rotina logo revelou irregularidades preocupantes.

A documentação apresentada pelo condutor estava em conformidade com as normas legais. No entanto, ao realizar uma inspeção mais detalhada na motocicleta, os policiais observaram uma série de modificações e adulterações que levantaram suspeitas. O motor aparentava ser de uma Twister 250, enquanto o selo do motor apresentava indícios de adulteração em um dos números. Além disso, o escapamento pertencia a uma Fazer 250, o painel era de uma CB 300 e o farol de uma CG 160. Surpreendentemente, a cor atual da moto, preta, contrastava com a cor original, aparentemente vermelha.

Diante das evidências de adulteração, foi acionado o meio de remoção para a motocicleta, que foi apreendida para perícia. A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial de Jaguariúna, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC). O indivíduo, V. H., foi indiciado no processo, mas foi liberado após a elaboração dos documentos necessários.

A adulteração de veículos é uma prática ilegal que compromete a segurança viária e coloca em risco a integridade de condutores e pedestres. As autoridades policiais reiteram a importância da fiscalização constante para coibir esse tipo de crime e garantir a ordem pública. A investigação sobre o caso continua em andamento para identificar possíveis envolvidos e coibir outras atividades ilícitas relacionadas à adulteração de veículos na região.