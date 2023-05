ADV de Artur Nogueira se destaca em campeonatos neste fim de semana

Times adultos e subs representaram o município e garantiram vitória em diversos jogos

A Associação Desportiva de Vôlei (ADV) de Artur Nogueira teve um final de semana agitado. As equipes apoiadas pela Prefeitura, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, trouxeram resultados positivos sendo 5 jogos em quadra e 4 vitórias, além de partidas em uma nova etapa da modalidade de vôlei de areia.

Na sexta-feira (19), o time adulto feminino saiu vitorioso e fechou o placar em 3 a 0 contra Piracicaba no campeonato da Associação Pró Voleibol (APV). As parciais foram acirradas, com o 1° set fechado em 25 a 15; 2° set – 25 a 24 e 3° – 25 a 20.

Já o masculino, foi destaque no domingo (21) durante a etapa de Vôlei de Praia da APV. Os atletas João e João Victor ocuparam o 2° lugar, a dupla Vitória e a Franscislaine também garantiram a vice liderança da fase de Santa Rita do Passa Quatro e Karoll e Thuania ficaram em 4º lugar.

A ASSOCIAÇÃO

A entidade Associação Desportiva de Voleibol (ADV) foi criada formalmente em 2018 através do Projeto de Lei Complementar 034/2018 na Câmara de Vereadores.

Porém, desde 2009, o grupo tem desempenhado um papel fundamental na vida de jovens, os quais têm levado o nome da cidade para outras regiões.

CENTRO DE FORMAÇÃO COMO BASE

Artur Nogueira também conta com um Centro de Formação Esportiva Vôlei que é a base principal para formação de novos atletas. O objetivo é incentivar o esporte desde cedo no município.

A base, como é chamada a equipe dos iniciantes por idade, garantiu vitória nos jogos deste fim de semana e, da mesma forma, representaram muito bem a cidade. O feminino sub 14 ganhou de 3 a 0 contra Itapira, o sub 18 (tanto masculino, quanto feminino) derrotaram Jacutinga também por 3 a 0.