Advogado orienta sobre precauções para compras online no Dia dos Namorados

São Paulo, 6 de junho de 2023 – Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado na próxima segunda-feira (12 de junho), o comércio eletrônico no Brasil se prepara para uma alta demanda de compras online. De acordo com análise feita pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce irá atingir R$ 185,7 bilhões só em 2023. Nesse contexto, é fundamental que os consumidores estejam cientes dos cuidados que devem tomar no âmbito do direito ao realizar compras pela internet.

O advogado e coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera , Cristiano Magalhães, destaca algumas orientações importantes para os consumidores brasileiros. Segundo o docente, é essencial que os compradores estejam atentos à segurança cibernética. “Verificar se o site possui certificados de segurança, como o ‘https’, e se a loja online possui uma política de privacidade clara e transparente são passos fundamentais para proteger os dados pessoais e financeiros dos consumidores”, afirma o advogado.

Além disso, o especialista ressalta a importância de ler atentamente os termos de uso, as políticas de troca e devolução dos produtos. “É fundamental que os consumidores conheçam seus direitos no e-commerce, como o direito de arrependimento, que permite a devolução do produto em até 7 dias após o recebimento, sem necessidade de justificativa”, acrescenta Magalhães.

Os consumidores brasileiros devem estar atentos aos seus direitos e às práticas seguras, especialmente durante o período do Dia dos Namorados. Ao seguir orientações básicas e tomando os cuidados necessários, os clientes poderão desfrutar de uma experiência de compra online satisfatória e segura.

