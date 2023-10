AEJAR representou Pedreira no II Torneio de Judô de Mogi Mirim

A equipe da AEJAR esteve representando Pedreira no II Torneio de Judô de Mogi Mirim e na 11ª Competição Amistosa da XV Delegacia Regional da Grande Campinas, competições disputadas no domingo, 15 de outubro, nas dependências do Ginásio de Esportes “Tucurão”, na cidade de Mogi Mirim.

As competições contaram com a participação de 40 associações e mais 450 atletas e os judocas pedreirenses fizeram bonito e conquistaram muitas medalhas, sendo:

Isabelle Proença Silva, Campeã da Categoria Sub-11 Super Ligeiro; Miguel Sitta Falanga, Campeão da Categoria Sub-11 Meio leve; Murilo Cunha de Sena, Campeão da Categoria Sub-13 Super Pesado; Heitor Cunha Marques, Campeão da Categoria Sub-15 Super Pesado; Arthur José Bueno da Silva, Vice-campeão da Categoria Sub-9 Super Ligeiro; Elisa de Freitas Rodrigues, 3° colocada, Categoria Sub-13 Meio Pesado; Isadora Caroline Neri, 3º colocada na Categoria Sub-15 Pesado; Miguel Cardoso, 3º colocado na Categoria Sub-13 Ligeiro. O atleta Matheus Cardoso dos Santos também esteve disputando as competições.

Os atletas estiveram acompanhados pelo Sensei Acácio Rodrigo e João Fernando Falanga esteve trabalhando como Oficial Técnico. “Agradecemos aos familiares que nos ajudaram para que tudo ocorresse bem nesse dia de competição, a Prefeitura Municipal de Pedreira através de sua Secretaria de Esportes e Lazer pelo grande apoio a nossa equipe, além dos nossos apoiadores oficiais Tazas Canecas Personalizadas, DLP, Kadão Express, Alemão Lanches e Alinha Top”, destacou na ocasião o Sensei da equipe AEJAR Acácio Rodrigo.