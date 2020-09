Agência bancária suspende atendimento após tentativa de roubo em Jaguariúna

Uma agência do Banco do Brasil, no Centro de Jaguariúna, suspendeu o atendimento ao público após uma tentativa de roubo na manhã desta quarta-feira, 2. Os suspeitos entraram no local por uma loja que fica nos fundos da unidade.

Os indivíduos invadiram o comércio durante a madrugada, arrombaram uma porta e danificaram paredes e janelas para conseguir entrar na agência. Depois de invadir o local, os criminosos fugiram sem levar nada. Ninguém foi preso até o momento.

O Banco do Brasil informou, em nota, que colabora com as investigações. Ainda segundo o banco, a agência foi reaberta por volta das 12h30, após a chegada da perícia.