Agenda de programação Estação Sesi de Cultura de Cosmópolis

Chegamos na metade do ano…

E a programação da Estação Sesi de Cultura de Cosmópolis não para!

Mês de férias pede cultura, esportes e muito lazer! Por isso, já abrimos a agenda com o Super Férias (veja no site). Além disso, preparamos atrações musicais, teatrais, contação de história, torneio de tênis de mesa, feira de troca de livros e muitas oficinas de artesanato. O horário de funcionamento da ESC foi ampliado e a unidade permanecerá aberta das 12h às 19h30, de segunda a sexta-feira. O horário de sábado segue o mesmo, das 10h às 15h.

COMUNICADO

Devido manutenção predial, no dia 12/07 (quarta-feira), a unidade funcionará das 12h às 16h.

Música: Banda Glória Infantil

Conhecida no cenário musical há mais de 20 anos por seu refinado repertório de música brasileira, a Banda Glória, que já divertiu muita gente em seus bailes, encara um novo desafio: encantar as crianças em um show para todas as idades.

No repertório, canções como “História de uma gata” e “Bicharia” de Chico Buarque, conhecidas com os Saltimbancos, “O Vira”, “Menina Amanhã de Manhã”, “Bola de Meia”, entre outras.

5 julho 2023

Quarta-feira, às 15h

Estação SESI de Cultura – Cosmópolis

Contação de história: Canto, Festa e Folia

Projeto inspirado no livro “O guardião da Folia”, de Rogério Andrade Barbosa, e “Histórias Caipiras”, de Ivan Marques, no qual o personagem integra aquele grupo de pessoas cuja vida é impossível de ser contada sem considerar sua obra. Folia de Reis, Histórias Caipiras e Saturnino sem misturam feito canto e festa!

7 julho 2023

Sexta-feira, às 15h

Estação SESI de Cultura – Cosmópolis Teatro: Circo de los Piés

Circo de Los Pies é um número cômico-circense onde a palhaça Asmeline dá vida e apresenta ao público seus dois pés sem conserto: Pezão e Pezinho, duas personalidades que dividem juntas um mesmo corpo. De maneira poética, cada pé com seus sonhos e frustrações, com seus êxitos e fracassos, criam juntos um pequeno Circo feito de desvios, onde a cada atração revelam ao público que pés não foram feitos somente para estarem no chão. Pés também podem voar!

14 julho 2023

Sexta-feira, às 15h

Estação SESI de Cultura – Cosmópolis II Torneio de Tênis de Mesa

O público pediu e a unidade atendeu: Vem aí o II Torneio de Tênis de Mesa da ESC Cosmópolis. Campeonato individual – Inscrições 10, 11 e 12 de julho

20 e 21 julho 2023

Quinta e sexta-feira, às 14h

Estação SESI de Cultura – Cosmópolis



Feira de Troca de Livros

A atividade permite aos leitores interessados conhecer novas obras literárias e tirar da prateleira os livros lidos que já não interessam tanto ao proprietário, estando apenas ocupando espaço.

Para participar, traga um ou mais livros para trocar por outros. Os exemplares devem estar em bom estado. Não são aceitos livros didáticos, dicionários e livros técnicos.

29 julho 2023

Sábado, 10h30 às 14h30

Estação SESI de Cultura – Cosmópolis

Oficina de Artes

Desenvolvimento das habilidades manuais por meio de trabalhos artísticos e objetos decorativos variados. Oficina gratuita para crianças a partir de 7 anos (acompanhadas do responsável), adolescentes, adultos e 3ª idade. Vagas limitadas por ordem de reserva.

Quartas e sextas-feiras – 16h30 às 18h

Sábados (em dois horários) – 10h30 e 13h30

Estação SESI de Cultura – Cosmópolis