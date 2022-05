Agenda do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi traz humor e musicais infantis

Paul Cabannes, Rodrigo Marques, Diogo Almeida e o pessoal da Hora do Leite estão na programação deste fim de semana, junto com “Rock para Crianças” e “Tiquequê”. Os ingressos à venda no site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria do Teatro, que fica no terceiro piso do Shopping Iguatemi Campinas.

A programação desta semana no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas começa na sexta-feira (20), às 21h, com o humor de Paul Cabannes, com o stand-up “O Parisileiro: desventuras de um parisiense pra lá de brasileiro”.

Durante uma hora de show o francesinho debochado do TikTok conta suas curiosas observações sobre as diferenças culturais e comportamentais entre brasileiros e franceses, que fizeram com que ele conquistasse milhares de seguidores nas redes sociais.

Os ingressos custam R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira) e podem ser comprados no site www.ingressodigital.com.br e na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina). A classificação etária é livre. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

No sábado (21), é a vez do irreverente humorista Rodrigo Marques. Ele apresenta seu novo show, “Paz de Darwin”, às 19h, onde fala sobre o preconceito que sofreu ao longo de sua vida por ser ateu e sobre o processo de desconstrução quanto à monogamia. O valor do ingresso é de R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira). Com seu vocabulário rebuscado e franca, marca registrada do humorista, Rodrigo trata dos mais variados temas sob uma nova perspectiva a partir de suas experiências.

Seu bom humor já levou Rodrigo para diversas cidades do Brasil e do mundo, incluindo a turnê com 11 shows em Portugal, em 2021. Nas redes sociais, o humorista acumula milhares de seguidores e visualizações, números que aumentam a cada apresentação. A classificação etária é de 14 anos.

Também no sábado, dia 21, mas às 21h, tem mais humor com o comediante Diogo Almeida. Ele apresentará o espetáculo “Vida de Professor II – Segunda Chamada”, onde retrata o cotidiano dos professores e profissionais da área da Educação e suas particularidades. Nesse show, o comediante relata cinco histórias do cotidiano escolar, conta as peripécias que fazia quando ainda estudava e a relação com a sua mãe, professora e com seus colegas de profissão. As histórias pedagógicas são contadas no palco de forma descontraída. Os ingressos custam R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira). A classificação etária é livre.

A “Caravana da Hora do Leite Show” chega direto da rádio Educadora FM para o palco do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas no domingo (22), às 20h. Com a equipe completa, Fabinho Granger, Luiz Paixão, Alê Migliari, Larissa Cavalcante e Zé Neves, o show traz música, interação e vários quadros que são transmitidos ao vivo durante o programa no rádio. O valor do ingresso é de R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira). A classificação etária é de 14 anos.

Programação Infantil

As crianças podem se divertir e aprender sobre a história do rock and roll no espetáculo “Rock Para Crianças”, em cartaz no sábado (21), às 15h. Por meio de diálogos, imagens, coreografias e muita música, os personagens Duda e Kiko contam como foi a evolução deste ritmo musical desde a década de 1950 até a atualidade. Durante o show, eles também representam os principais cantores do gênero, como Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Led Zepelin, Guns N’Roses, Bom Jovi, além de outras bandas que marcaram a história do rock. Os ingressos custam R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira).

Já no domingo (22), às 16h, é a vez da dupla Tiquequê entreter as crianças com o show “Todo Dia”. No espetáculo, a dupla Diana Tatit e Wem, que tem 20 anos de carreira e se destaca na Internet com mais de 153 milhões de visualizações no YouTube, traz ao palco do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas um show com músicas que destacam as delícias e eventualidades do dia a dia. “Acorda, tem comida boa”, “Bichos Nojentos”, “Festa na Floresta” e “Praia” são algumas das composições cantadas, sempre com a influência das cantigas brasileiras. O valor dos ingressos é de R$ 55,00 (meia-entrada) e R$ 110,00 (inteira).

Serviço

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Local: 3º Piso do Shopping Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina), em Campinas.

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações pelo telefone (19) 3294-3166

Programação de maio de 2022 (sujeita a alterações)

Dia: 20, sexta-feira, às 21h

Paul Cabannes – “O PARISILEIRO: desventuras de um parisiense pra lá de brasileiro” – stand-up

Ingressos: R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 21, sábado, às 19h

“Rodrigo Marques” – Stand-up

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 21, sábado às 21h

“Diogo Almeida” – stand-up

Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 21, sábado, às 15h

“Rock para crianças” – musical

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 22, domingo, às 16h

“Tiquequê” – Infantil

Ingressos: R$ 55,00 (meia-entrada) e R$ 110,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 22, domingo, às 20h

“Hora do Leite” – humor

Ingressos: R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira)

Classificação etária: 14 anos

Dia: 26, quinta-feira às 21h

“Um show para Belchior” – musical

Ingressos: R$ 35,00 (meia-entrada) e R$ 70,00 (inteira)

Classificação etária: Livre

Dia: 27, 28 e 29, sexta-feira/sáb/dom, às 20h, 21h e 18h

“Improvável” – Barbixas – comédia

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Classificação etária: 16 anos