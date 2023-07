Agentes da Defesa Civil concluem curso para direção de drones

Membros da Defesa Civil de Paulínia concluíram na sexta-feira, 30, o curso de Direção de Aeronaves Remotamente Pilotadas (Drones), promovido pela Defesa Civil de Campinas.

A ação permitirá aos agentes que atuem em operações preventivas ou em ocorrências do cotidiano e integra o programa de aperfeiçoamento do órgão.

“O desenvolvimento é contínuo, para podermos atuar na proteção da comunidade paulinense com excelência, sempre com total apoio do prefeito, Du Cazellato”, comentou Toní Guimarães, secretário de Proteção e Defesa Civil.

As aulas ocorreram na Mata de Santa Genebra, localizada no Distrito de Barão Geraldo e contou também com a presença de agentes das Defesas Civis de Valinhos e Santo André.