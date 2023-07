Agora é oficial: Parceria entre Prefeitura e Polícia Militar inicia Atividade Delegada em Jaguariúna para fortalecer a segurança

Reportagem: Susi Baião

Foto: Ivair Oliveira

A cidade de Jaguariúna, está dando um passo importante para aumentar a segurança pública no município. A Prefeitura Municipal, em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, iniciou a implantação da Atividade Delegada na cidade. O programa, que visa fortalecer a presença policial nas ruas, foi formalizado por meio de um decreto assinado no último dia 11 de julho.

A Atividade Delegada é um programa fruto de um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo. Por meio dessa iniciativa, os policiais militares têm a oportunidade de atuar em seus dias de folga, recebendo uma remuneração extra pela prefeitura por seus serviços, visando aumentar o efetivo de segurança e garantir mais tranquilidade aos cidadãos de Jaguariúna.

A participação dos militares é totalmente voluntária, ou seja, apenas os interessados em realizar essa atividade complementar se inscrevem para participar. Durante o exercício da Atividade Delegada, os policiais trabalharão uniformizados e portando suas armas, devidamente autorizados e com todo respaldo do Estado.

As funções atribuídas aos policiais participantes incluem vigilância e fiscalização nas ruas, auxílio em atividades de risco, atividades administrativas e assistência direta à população, entre outras atividades essenciais para a segurança e bem-estar da comunidade.

Segurança

O prefeito Gustavo Reis enfatizou a importância da Atividade Delegada para fortalecer a segurança do município:

“É um projeto muito importante que vai fortalecer a segurança do município de Jaguariúna no período de folga do policial militar, em que ele vai poder fazer um bico oficial, com todo respaldo do Estado, ou seja, fardado, com a viatura, com armamento e com todo o treinamento profissional para poder surpreender aquele momento em que a cidade necessita de um reforço policial com profissionais altamente qualificados da importante instituição da Polícia Militar do nosso Estado,” afirmou o Prefeito.

Além de fornecer um acréscimo na renda dos policiais, a Atividade Delegada também aumenta o efetivo nas ruas, no combate à criminalidade, o que resulta em uma maior sensação de segurança para os cidadãos de Jaguariúna.

Comando da PM

O Tenente Wadson, que lidera o Pelotão de Jaguariúna, destaca a consagração dessa parceria para a cidade: “A Atividade Delegada é uma iniciativa que traz benefícios mútuos. Por um lado, permite que a população se sinta mais segura, já que há um aumento significativo do número de policiais presentes nas ruas, prontos para lidar com diversas situações. Por outro lado, os militares têm a oportunidade de contribuir ainda mais com a comunidade em que assistem, mesmo fora do horário de trabalho regular.

Além de não gerar custos extras para a prefeitura, apenas o pagamento da diária, ela amplia a capacidade de fiscalização e segurança, o que é fundamental para a qualidade de vida de nossos cidadãos.”concluiu o Tenente.

Com a implementação da Atividade Delegada, a Prefeitura de Jaguariúna e a Polícia Militar fortaleceram sua parceria, demonstrando o compromisso conjunto em promover um ambiente mais seguro para todos os moradores e visitantes da cidade. Esperamos que essa iniciativa tenha um impacto positivo significativo na segurança pública local e sirva de exemplo para outras cidades que também busquem fortalecer suas ações de segurança com a participação ativa da polícia.