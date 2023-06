Agritech expõe modelo AGT 75 agrícola na 28ª Hortitec: trator de 75 cv para cultivo de verduras

A Agritech, pioneira na indústria brasileira ao fabricar máquinas para pequenos e médios agricultores, leva o de 75 cv agrícola cultivo na 28ª Hortitec, que será realizada entre os dias 21 a 23 de junho, em Holambra (SP). O modelo AGT 75 agrícola é o destaque da empresa na exposição.

Com motor Perkins e tração 4×4, o trator da Agritech é uma opção especialmente voltado para os agricultores que necessitam de máquinas com vãos livres elevados, pois o trator permite, além de auxiliar nos tratos culturais, o de levantar canteiros.

“Este modelo de trator da nossa marca é prático, ágil e potente. Facilita o trabalho no dia a dia do agricultor, que tem demandas específicas”, comenta o coordenador de Vendas/Marketing da Agritech, Cesar Roberto Guimarães de Oliveira.

Oliveira explica também que o grande diferencial deste trator é performance e consumo, proporcionando melhores resultados.

Tratores fruteiros na Hortitec

A Agritech também levará na Hortitec, tratores da sua linha fruteira. Os destaques são o 1160, 1145 e o 1155 fruteiros, além do modelo 75 agrícola cultivo. Todos os produtos da Agritech estão dentro das normas internacionais de qualidade e garantem ao produtor rural: economia, segurança e alta produtividade – aspectos valorizados pela empresa desde sua fundação, em 1957.

Além disso, todos os equipamentos da marca estão adequados ao Biodiesel B10, porque ele agride menos o meio ambiente e reduz os gatos do produtor rural.

Taxas de financiamento via banco de fábrica

Na Hortitec, os produtores terão a possibilidade de aquisição de máquinas e implementos da Agritech por financiamento com taxas atraentes oferecidas pelo Banco de Fábrica DLL, segundo Oliveira.

Outra opção atraente de negócios, que o produtor poderá aproveitar nos dias de Hortitec, é o Consórcio Nacional Agritech, que oferece planos com prazos de até 100 meses. “O Consórcio Agritech é uma forma programada e inteligente de adquirir máquinas agrícolas e outros implementos, pois oferece taxas que ficam abaixo das praticadas no mercado. Será uma ótima oportunidade”, garante o coordenador.

Sobre a Agritech

A Agritech Lavrale – Divisão Agritech é pioneira na indústria brasileira ao fabricar linhas de tratores, microtratores e implementos agrícolas voltadas para a agricultura familiar. No final de 2014 a empresa atingiu a marca de 100 mil tratores produzidos pela sua fábrica, em Indaiatuba (SP). A Agritech faz parte do Grupo Stédile e surgiu com a cisão da Yanmar do Brasil. O Grupo Stédile, de Caxias do Sul (RS), é um dos mais respeitados conglomerados industriais do Brasil e engloba a empresa Agrale S.A.

Máquina da Agritech, especialista na fabricação de tratores para pequenos e médios agricultores, é ideal para preparar o solo e levantar canteiros devido ao seu vão livre