Água é fundamental para a saúde. Você sabe por quê?

A maioria das pessoas sabe da importância de beber água. E você, sabe por quê? Vamos partir de um princípio básico: 70% do nosso corpo é composto por água. A água está presente nos tecidos, órgãos e sistemas, contribuindo diretamente para o bom funcionamento do nosso organismo. Sabendo disso, já seria um motivo para nunca esquecermos de beber água regulamente, mas com a vida agitada, esquecemos de nos hidratar com a frequência necessária. Quer mais saúde e qualidade de vida? Siga essas dicas:

Não espere sentir sede – A sede é um indicativo de que o seu corpo precisa de água, mas não dependa apenas dela para se hidratar; estabeleça uma meta diária de consumo de água, principalmente em dias mais quentes ou com pouca umidade;

Busque alternativas – Algumas pessoas têm dificuldade em beber água. Se esse for o seu caso, encontre alternativas de hidratação, como sucos naturais, água de coco, chás, vitaminas e até mesmo saborizadas com frutas;

Tenha acesso fácil à água – Em casa ou no trabalho, onde passamos a maior parte do dia, é importante adotar estratégias para aumentar o consumo de água. Tenha sempre por perto uma garrafinha ou uma jarra com um copo. Assim, você não precisa parar uma atividade para buscá-la e a hidratação fica mais fácil. Você também pode optar pelo consumo de frutas ricas em água, como melancia, laranja, melão entre outras;

De olho no relógio – Adote intervalos fixos para tomar água enquanto está trabalhando, que pode ser cada duas horas. Mas e a quantidade? Existe uma regra bem prática: você deve ingerir 35ml de água para cada quilo que tem. Ou seja, se você tem 85 kg, deve multiplicar o seu peso por 0,035 para saber a sua faixa de consumo diário. Nesse caso, por exemplo, recomendado é beber 2,97 litros.

Agora que você já sabe como beber água ao longo do dia e a quantidade necessária, veja aqui o que a água proporciona ao seu corpo.

Regular o intestino – Você já deve ter ouvido falar que o intestino funciona melhor com a ingestão de muitas fibras. Mas você sabia que, se você não beber muita água essa estratégia não funciona? É porque a água desempenha um papel fundamental na formação das fezes, contribuindo para que elas tenham mais volume e não fiquem endurecidas. Isso facilita a evacuação e reduz as chances de problemas como a constipação;

Facilitar a digestão – A água facilita a digestão, já que ela é necessária em todo esse processo de produção de saliva, bolo alimentar, suco gástrico etc. Quando o nível de hidratação está abaixo do que o seu corpo precisa, a digestão se torna mais lenta e acaba prejudicando o seu bem-estar. Importante lembrar que o consumo de água deve ocorrer até 30 minutos antes das refeições para não afetar o ritmo de digestão a absorção dos nutrientes.

Reduzir a retenção de líquido – A água também é uma grande aliada para combater a retenção de líquido, que acontece quando o volume de sódio no organismo se torna muito alto. Por isso, alivia a sensação de inchaço e o desconforto físico. A água também é uma importante aliada tanto para quem precisa controlar a pressão arterial quanto para quem deseja emagrecer.

Para finalizar, um bom ‘termômetro’ para você saber se está bebendo a quantidade suficiente de água para o seu organismo é observar a cor da urina: se estiver amarelo-escura, é preciso caprichar mais na ingestão de água!

