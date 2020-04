Águas de Holambra antecipa campanha de Doação de Sangue

Em tempos de adversidade, a solidariedade pode ser o fator primordial para transformar toda uma realidade e promover um movimento coletivo em prol de um bem comum. Neste sentido, a concessionária Águas de Holambra, realiza pelo terceiro ano consecutivo a campanha “Doar sangue é salvar vidas”. A ação foi antecipada como uma medida colaborativa as ações preventivas ao Covid-19, desenvolvidas no município.

Impulsionada pelas áreas de Responsabilidade Social, Recursos Humanos e EHS, os colaboradores são conscientizados sobre a importância da ação social e estimulados a aderir a mais uma ação de cidadania e amor ao próximo.

A doação acontece em 30 de abril, a partir das 8h no Hemonúcleo da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde no combate ao Covid-19, o grupo de nove voluntários, que aderiu à campanha, irá utilizar equipamento de proteção individual e manterá o distanciamento. A concessionária ainda oferece transporte de ida e volta e café da manhã aos participantes. O Hemocentro da Unicamp é um dos maiores centros de doação de sangue do país.

Segundo Jacy Prado, presidente da concessionária, a campanha alerta para um ato de extrema importância diante da necessidade de manter os estoques de sangue abastecidos.

“A doação de sangue deve ser incentivada por todos. A população brasileira é conhecida por sua postura solidária e quando nossos colaboradores assumem essa atitude de ajudar ao próximo ficamos muito orgulhosos de observar nossas ações se concretizando da melhor forma possível”, destaca.

Para os interessados em participar da ação, os requisitos são:

-Estar em boas condições de saúde.

-Ter entre 16 e 69 anos.

-Pesar acima de 55kg.

-Estar descansado e bem alimentado.

-Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

Quem não pode doar:

Pessoas que tiveram hepatite e dependentes químicos.

Mulheres grávidas ou que estejam amamentando.

Pessoas expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como: AIDS. Hepatite, Sífilis e Doença de Chagas. É importante ressaltar que a doação de sangue não transmite doenças.

Serviço:

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7:30 às 15:00h. O Hemonúcleo da UNICAMP Universidade Estadual de Campinas fica na Rua Carlos Chagas, 480 – Cidade Universitária em Campinas. Site: https://www.hemocentro.unicamp.br/. Telefone: (19) 3521-8705.