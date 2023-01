Águas de Holambra avança na ampliação da ETA Tulipas

As obras de ampliação da ETA (Estação de Tratamento de Água) Tulipas, iniciadas em outubro do ano passado, já avançaram bastante com a conclusão de uma adutora de, aproximadamente, um quilômetro de extensão, e de 350 milímetros de diâmetro. A implantação da adutora significa um importante passo para que a ETA Tulipas passe dos atuais 50 litros/segundo para 120 litros/segundo quando finalizada. A previsão é de que as obras estejam concluídas até o segundo semestre de 2023.

Além da implantação da tubulação para transporte de água bruta (adutora), a ampliação da ETA contempla a infraestrutura civil, ou seja, a instalação das bases de concreto para sustentação dos módulos de tratamento, além de toda a montagem elétrica e de tubulações, que permitem a operação plena da estação de tratamento de água.

Para realizar a implantação da adutora com menor intervenção nas vias e no tráfego da região, a equipe técnica optou por executar a obra utilizando o Método Não Destrutivo (MND). “A tecnologia não destrutiva para instalação de tubulações não necessita da abertura de valas por toda a extensão da tubulação, por isso é uma obra com menos interferências no trecho onde será implantada”, explica o coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Alan Pedra.

A ampliação da ETA Tulipas é mais um investimento da Águas de Holambra para garantir qualidade e segurança operacional no sistema de abastecimento de água. “Nosso objetivo é prestar o melhor atendimento aos nossos clientes. É para isso que estamos sempre me busca de novas tecnologias e constantes atualizações”, finaliza Alan.