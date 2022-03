Águas de Holambra completa 870 dias sem acidentes de trabalho

Nesta sexta-feira (04), a concessionária Águas de Holambra e seus colaboradores comemoram importante marca na área de segurança do trabalho: são 870 dias sem acidentes de trabalho com afastamento.

São quase 30 meses sem o registro de acidentes envolvendo afastamento com funcionários da concessionária que trabalham nas unidades de tratamento de água e esgoto do município de Holambra.

“Diariamente, o setor de EHS – Health, Safety and Environment e Segurança do Trabalho – promove os DDS (Diálogo Diário de Segurança) com os colaboradores”, explica o técnico de segurança no trabalho, Danilo Munhoz. “Nesses encontros e treinamentos, líderes da área reforçam a importância dos procedimentos de segurança e o imprescindível uso dos EPI’s (equipamentos de proteção individual) nas instalações operacionais da Águas de Holambra”, completa Danilo.

De acordo com o coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Alan Pedra, essa conquista é fruto de investimento, do comprometimento de seus funcionários com segurança, através do cumprimento de protocolos de segurança e de uma cultura empresarial que preza pelo bem-estar de seus trabalhadores.”