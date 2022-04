Águas de Holambra convida a população para ação de conscientização em prol do meio ambiente

A Águas de Holambra fará campanhas de conscientização junto aos

moradores de Holambra, com o intuito de identificar eventuais conexões

incorretas de rede de água de chuva nas redes de esgoto. Essa campanha

tem o objetivo de evitar obstruções, retorno de resíduos às

edificações, rompimento das tubulações, que além de prejudicarem o

meio ambiente, causam transtorno para a própria população.

Nessa campanha, a Águas de Holambra fará as verificações técnicas,

através da introdução do aditivo Anilina (corante concentrado em pó

com alto poder de tingimento) na rede de esgoto, que serve para

identificar se as ligações estão adequadas. A concessionária conta

com o apoio de toda a população nesse desafio, uma vez que é para o

bem comum.

Os transtornos, ocasionados por ligações irregulares que juntam a

drenagem pluvial (de água de chuva) à rede de esgoto, ficaram mais

intensos no mês de março, o que faz com que a concessionária

intensifique também sua atuação na busca por tais ligações. De

acordo com o coordenador de Engenharia de Operações da Águas de

Holambra, Alan Pedra, a prática irregular gera sérios transtornos para

a população, além de prejudicar o correto funcionamento da rede de

esgoto.

“As verificações técnicas se estenderão por toda cidade por prazo

indeterminado, com o objetivo de gerar conscientização a todos os

proprietários/moradores; visto que muitos nem têm conhecimento que

habitam imóveis com ligações irregulares. Então, caso identificada a

conexão incorreta, os proprietários/moradores serão comunicados para

que promovam a regularização”, explica Alan.

A Águas de Holambra acredita no esforço coletivo para que todos possam

usufruir de um serviço melhor e mais uma vez conta com o apoio da

população holambrense.

Entenda

* Na cidade de Holambra, há separação entre a rede de água, esgoto

e a rede de drenagem. A rede de drenagem tem a finalidade de receber a

água de chuva, tanto nas ruas quanto nas que saem dos imóveis.

* As construções devem ter duas conexões separadas para destinar

adequadamente cada fluxo. Por exemplo, a tubulação que contém água

de chuva, deve ser conectada à rede de drenagem e a tubulação que tem

resíduos das ligações de sanitários, cozinha e afins, devem ser

conectados à rede de esgoto. Os imóveis devem conter a ‘caixa de

inspeção’.

* A instalação adequada evita transtornos para os moradores e ainda

é atitude correta em se adotar para preservar o meio ambiente e a

saúde da sua família e de seus vizinhos.

* Quando as águas da chuva são despejadas na rede de esgoto, aumentam

as chances de retorno de dejetos, sujeiras e mau cheiro para as

residências, além do risco de rompimentos das tubulações.

* Além disso, um esgoto despejado incorretamente na rede de drenagem

pluvial, em vez de ser conduzido para a estação de tratamento, será

lançado diretamente em rios, lagos e mares, poluindo os mananciais.

Os moradores de Holambra estão sempre engajados em manter uma cidade

limpa, bonita e agradável, e com esse mesmo objetivo, Águas de

Holambra conta mais uma vez com a colaboração de todos nesse projeto

que tem um objetivo nobre de cuidar de pessoas e do meio ambiente.