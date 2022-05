Águas de Holambra disponibiliza pagamento de fatura por PicPay: pague pelo aplicativo e receba parte do dinheiro de volta

Sempre atenta à inovação tecnológica e pensando na comodidade dos usuários, a Águas de Holambra abre mais uma opção de pagamento de faturas on-line, em parceria com o aplicativo PicPay, plataforma que funciona como carteira digital e permite pagar boletos sem filas e de forma rápida e fácil.

Não é só pela comodidade, mas também um benefício financeiro, o cliente que optar por pagar pelo PicPay, receberá o benefício do cashback, que é a devolução em créditos no app de parte do valor pago. Para pagamentos à vista na primeira fatura, o cliente receberá um cashback de até R$15,00.

Para os pagamentos parcelados o cashback poderá chegar até R$700,00, sujeito às regras e condições do aplicativo.

Para usar essa opção de pagamento, o usuário precisa baixar o PicPay, na loja de aplicativos do smartphone e seguir o processo de cadastro, conforme for solicitado nas telas.

Essa ação além de abranger todos os clientes da Águas de Holambra, tem em sua aplicação um benefício direto para o usuário de baixa renda, pois, para pagamentos à vista, o benefício pode chegar até 40% de cashback aos usuários da tarifa Social, sendo o cashback limitado a R$15,00.

A parceria da Águas de Holambra com a PicPay possibilita também outras facilidades aos clientes como parcelar a conta de água em até 12 vezes e receber, ainda, parte do seu dinheiro de volta em crédito para usar nas próximas faturas ou outros pagamentos através do aplicativo.

Usufrua você também de mais uma facilidade como o benefício do cashback, que a Águas de Holambra traz nesse momento.

Ao se cadastrar, lembre-se de inserir o cupom com o código AGUAS15.

Ficou interessado, quer saber mais sobre esse benefício, fale com um dos nossos atendentes através do telefone 0800 595 3333, 24 horas, inclusive aos finais de semana e feriados.