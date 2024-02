Águas de Holambra disponibiliza Tarifa Social

O saneamento básico é um direito universal de todos e, para que a população holambrense conte com sistema de coleta, tratamento e destinação adequada do esgoto, bem como captação e distribuição da água de qualidade com regularidade e segurança, a Águas de Holambra investe regularmente em estrutura, tecnologia e pessoal especializado. Além disso, a concessionária disponibiliza o programa Tarifa Social, um benefício oferecido à população de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade social.

Implantado e capitaneado pela área de Responsabilidade Social da Águas de Holambra, o benefício concede desconto de 50% aos munícipes que se encontram em status de fragilidade social, como desemprego, enfermidade, renda familiar de até 1 salário mínimo, entre outros cenários.

Ao solicitar o benefício, o usuário passa por um sistema de avaliação, realizado pela concessionária, que analisa outros critérios exigidos pelo programa. O desconto de 50% na tarifa de água e esgoto depende da faixa de consumo, até 10 metros cúbicos por mês.

De acordo com a coordenadora de Responsabilidade Social, Andréia Ferreira, a empresa instituiu o programa de benefícios como uma forma de contribuir com a manutenção do sistema e disponibilizar os serviços em condições de igualdade a todos.

“Reconhecemos que o saneamento é um direito e, por isso, nosso papel é oferecer as melhores condições para que os munícipes recebam nossos serviços da melhor forma possível, independentemente de sua condição financeira. A Tarifa Social foi criada para disponibilizar a todos, de forma equalitária, o acesso a um ambiente mais saneado e saudável”, explica.

Adesão

Para ser contemplado, o usuário precisa atender os seguintes critérios:

Imóvel residencial com ligação simples de água (1 economia);

Consumo médio dos últimos 12 meses de até 10m³/mês;

Estar adimplente com a Águas de Holambra;

Consumo médio de energia elétrica de até 120 KWH nos últimos 12 meses;

Renda familiar de até um salário mínimo ou inscrição no Seguro Desemprego.

Solicitação

Para se inscrever, o usuário pode solicitar pelos canais remotos da Central de Atendimento da Águas de Matão ou pessoalmente, na Loja de Atendimento, portando os seguintes documentos:

Última conta de água

Última conta de energia elétrica

Comprovante de renda

Carteira profissional dos moradores do imóvel maiores de 18 anos.

Documento pessoal de todos os moradores do imóvel (inclusive menores de idade);

CadÚnico (quando tiver).

Cabe ressaltar que o benefício tem duração de 12 (doze) meses, devendo ser renovado ao final deste período, sob a pena de exclusão e cancelamento do benefício.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

Águas de Holambra, empresa administrada pela Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em 505 cidades, de 14 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br