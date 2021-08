Águas de Holambra executa melhorias em Estação Elevatória de Água

A concessionária Águas de Holambra executou, no último fim de semana, por meio da área de Operações e Serviços, melhorias na Estação Elevatória de Água Tratada responsável pelo bombeamento de água dos reservatórios do sistema Morumbi. Com o trabalho realizado, foram beneficiados os bairros Vila de Holanda, Nova Holanda, Vila Nova, Imigrantes e Van Den Broek.

De acordo com o coordenador de Operações e Serviços da Águas de Holambra, Alan Pedra, os trabalhos ocorreram na madrugada de sábado (21) para domingo (22). “Optamos por trabalhar de madrugada para mitigar os problemas com abastecimento da referida região durante as intervenções”, disse Alan.

Durante o projeto, foram contempladas as seguintes etapas: Estudo e levantamento das informações operacionais da unidade; Confecção de novo rotor para as bombas; Execução de novo barrilete e sucção com diâmetro de 150 mm.

“Após as melhorias, conseguimos um ganho de eficiência dos conjuntos moto bombas, aumento de vazão, trazendo segurança operacional para unidade além de redução nos indicadores de energia”, afirmou Alan.