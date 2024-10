Águas de Holambra fará desativação da ETA Centro

Módulos serão transportados para a ETA Tulipas na semana que vem, dias 14 e 15

A Águas de Holambra dará início à nova etapa na obra de ampliação da ETA (Estação de Tratamento de Água) Tulipas, que vai aumentar em 35% a produção de água para o Município.

Nessa fase, a concessionária fará a desativação da ETA Centro, transportando os módulos daquela unidade para a ETA Tulipas.

Para que esse serviço ocorra de maneira eficiente e em curto espaço de tempo, serão necessários intervenção no trânsito e desligamento temporário de energia elétrica na rua Dória Vasconcelos.

A movimentação acontece entre a segunda (14) e a terça (15) da próxima semana:

– Início da movimentação: Segunda-feira (14) às 15h

– Previsão de conclusão: Terça-feira às 06h

– Retorno gradativo do abastecimento – Terça-feira às 09h

O trajeto para o transporte dos módulos (que ficará interditado das 15h do dia 14 até às 10h do dia 15, compreende as seguintes vias:

– Rua Dória Vasconcelos (que ficará sem energia das 16h do dia 14 às 06h do dia 15);

– Rua Rota dos Imigrantes (trecho entre Rua Campos das Palmas e Av. das Tulipas);

– Av. das Tulipas;

– Rua Solidagos;

– Rua Aster;

– Rua Petúnias.

A Águas de Holambra pede a compreensão de todos e reitera que todo o trabalho garantirá 35% a mais na produção de água para o Município.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em mais de 505 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br