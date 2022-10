Águas de Holambra inicia projeto de ampliação da ETA Tulipas

_Obra contempla implantação de nova adutora de 1.400 metros e

execução de novos módulos compactos para tratamento_

Sempre focada em garantir abastecimento de qualidade e segurança

operacional, a concessionária Águas de Holambra inicia, nesse mês de

outubro, as obras de ampliação da ETA (Estação de Tratamento de

Água) Tulipas, que centralizará o tratamento de água de todo o

município. A ampliação permitirá que a produção de água passe dos

50 litros/segundo atuais para 120 litros/segundo quando pronta. A

previsão é de que as obras estejam concluídas até o segundo semestre

de 2023.

O início da obra de ampliação contempla a implantação de

tubulação para transporte de água bruta (adutora) e a infraestrutura

civil, ou seja, a instalação das bases de concreto para sustentação

dos módulos compactos, além de toda a montagem hidromecânica e

elétrica, que contemplam as obras de ampliação da unidade.

IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA

Como parte das obras de ampliação do sistema de produção e

tratamento de água do município, é necessária a implantação de uma

adutora que transporta água bruta até a ETA Tulipas. “A adutora de

1.400 metros que será implantada terá diâmetro de 355 milímetros,

com material PEAD (Polietileno de Alta Densidade), permitindo o aumento

de vazão a ser tratada na ETA Tulipas”, explica Alan.

O PEAD é um dos materiais mais modernos devido à elevada resistência

ao impacto e à abrasão, leveza, flexibilidade, reduzido número de

juntas, e excelentes características hidráulicas, maior rapidez na

obra, entre outros benefícios.

MENOR IMPACTO

Para realizar a implantação da adutora com menor intervenção na

pavimentação por onde a nova rede irá transcorrer, a equipe técnica

optou por executar a obra pelo Método Não Destrutivo (MND). Alan

explica: “A tecnologia não destrutiva para instalação de tubulações

não necessita da abertura de valas, por isso é uma obra ‘mais limpa’,

sem grandes intervenções no pavimento, uma solução segura, simples e

rápida, além de promover menor grau de interferência com o tráfego

de veículos e com os imóveis localizados no trajeto da adutora”