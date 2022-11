Águas de Holambra inicia testes de fumaça para inspeção das redes coletoras de esgoto

A Águas de Holambra informa que, na sexta-feira, dia 18 de novembro, inicia os testes de fumaça, para inspeção das redes coletoras de esgoto, no bairro Imigrantes. Importante ressaltar que a fumaça utilizada no procedimento não é tóxica e o método é totalmente seguro para a saúde das pessoas e dos animais.

As ações são executadas nas ruas do bairro e o objetivo é a identificação de interligações irregulares nas redes coletoras de esgoto. Os testes devem durar até o dia 25 de novembro, podendo estender o prazo por razões operacionais.

A concessionária agradece a compreensão de todos e ressalta que, no caso de dúvidas, a população entre em contato pelo 0800 595 3333 (24 horas – fixo, celular e WhatsApp).