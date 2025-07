Águas de Holambra utiliza tecnologia para identificar vazamentos na rede de abastecimento

Combater vazamentos é uma das principais ações para garantir a eficiência do sistema de abastecimento. Para identificar estes casos e garantir mais água na tubulação que abastece os mais de 5 mil imóveis do município, a Águas de Holambra utiliza o geofone, um equipamento capaz de captar ruídos e vibrações subterrâneas, contribuindo na localização de possíveis vazamentos ocultos. A mais recente operação realizada pela concessionária, realizada no mês de maio, rastreou 13km da rede de abastecimento, nos bairros Imigrantes, Centro e Groot.

“Investimos continuamente na qualidade e na oferta da água tratada. E isso passa também por trabalhar para reduzir as perdas de água em todo o sistema de abastecimento do município. Cada vazamento identificado e reparado, garante ganho de nível nos reservatórios, o que resulta na melhor estabilidade do sistema e mais água direcionada à rede pública de distribuição, que tem um destino prioritário: a torneira de casa de cada cidadão”, enfatiza Isabelly Gonçalves, diretora executiva da Águas de Holambra.

Para identificar vazamentos utilizando o geofone, os técnicos da Águas de Holambra utilizam uma ferramenta acoplada a uma haste metálica que identifica os ruídos, e com o uso de fones de ouvido de alta sensibilidade a identificação precisa dos pontos de vazamentos permite que os reparos sejam feitos de forma mais eficiente e, muitas vezes, antes mesmo que o impacto atinja a rede de distribuição.

Avanço contínuo na eficiência hídrica

A Águas de Holambra opera com um índice de perdas abaixo da meta do Marco Legal do Saneamento, que é 25% e significativamente menor que a média nacional, que chega a 40%. Esse percentual representa a água que entra no sistema, mas se perde ao longo da rede de distribuição.

“A contenção de vazamentos na rede pública é uma prioridade da Águas de Holambra, pois faz parte do compromisso com a gestão eficiente dos recursos hídricos e contribui para ampliar a disponibilidade de água no sistema, evitando desperdícios”, comenta Daniel Mantovani, diretor-presidente da concessionária.

Para melhorar cada vez mais o índice atual, a Águas de Holambra investe continuamente em infraestrutura e no uso de tecnologias para garantir níveis adequados nos reservatórios e maior estabilidade no sistema, reforçando seu compromisso com a eficiência e a qualidade do abastecimento no município. É importante destacar que, nos casos de vazamento na rede de distribuição, não há cobrança ao consumidor. O cliente paga apenas pela disponibilidade do serviço de saneamento e a água que, de fato, consumiu — registrada pelo hidrômetro individual, certificado pelo Inmetro, que assegura uma medição precisa do consumo de cada imóvel.

Sobre a Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Sobre a Aegea

Criada em 2010, a Aegea é referência no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua, leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje, são mais de 33 milhões de pessoas atendidas em mais de 760 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil

