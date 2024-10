Aldir Blanc: Holambra abre nesta terça inscrições para premiação de agentes culturais

A Prefeitura de Holambra abre nesta terça-feira, dia 22 de outubro, inscrições para premiação de agentes culturais que tenham prestado, há pelo menos 2 anos, contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município. A iniciativa ocorre por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O interesse deve ser manifestado até o dia 31 de outubro por meio do endereço eletrônico diretoria.turismo@holambra.sp.gov.br.

De acordo com o edital, o valor total recebido pela cidade é de 124.016,00. Serão premiados 84 agentes culturais, sendo 79 individuais e 5 em grupo. O documento completo pode ser conferido em www.holambra.sp.gov.br.

Mais informações também podem ser obtidas no Departamento de Turismo Cultura, que fica no Paço Municipal, ou por meio do telefone 3802-8000.