Alerta de Golpe Emitido pela GCM de Holambra: Quadrilha Aplica “Golpe do Pedreiro”

Quadrilha Aplica “Golpe do Pedreiro” nas Ruas de Holambra; Entenda como Funciona o Crime.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Holambra emitiu um alerta à população após o golpe ser aplicado por uma quadrilha na cidade. Conhecido como “Golpe do Pedreiro”, tem sido utilizado para ludibriar moradores, causando prejuízos financeiros e materiais.

Recentemente, uma moradora foi abordada por indivíduos que se apresentaram como pedreiros, alegando que as pedras da calçada estavam soltas e oferecendo seus serviços a um preço abaixo do mercado. Após a aceitação do serviço, os golpistas passaram a danificar o encanamento da entrada da residência e quebraram a calçada, argumentando que havia um vazamento que precisava ser reparado imediatamente, cobrando um valor adicional de R$400,00 para realizar o suposto conserto.

A situação só foi percebida quando o marido da moradora chegou em casa e a GCM foi acionada. Os indivíduos, todos com passagens criminais, foram localizados e abordados pela polícia. Posteriormente, foram encaminhados à Delegacia, onde o delegado de plantão tomou as medidas cabíveis.

Em caso de suspeita ou ocorrência, a população pode contatar a GCM através do telefone 153 ou pelo número direto 3802-1722 e passar as informações pertinentes.

Esse tipo de ação criminosa preocupa as autoridades locais, que reforçam a importância da colaboração da comunidade na prevenção e combate a esse tipo de crime, bem como a conscientização sobre os procedimentos adequados ao lidar com serviços de manutenção e reparo em residências.

Esteja alerta e proteja-se contra golpes!