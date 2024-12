Homem é Preso por Porte Ilegal de Arma de Fogo em Artur Nogueira

Imagem: PMESP

Na tarde de 20 de dezembro, a Polícia Militar de Artur Nogueira prendeu um homem identificado como W. por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu após uma denúncia recebida via COPOM, indicando que o indivíduo estaria ameaçando sua esposa com duas armas de fogo.

No local informado, os policiais abordaram o suspeito, que estava sozinho e desacompanhado de sua cônjuge. Durante a busca pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizarem a vistoria no veículo do homem, foi localizada uma pistola calibre 9mm, da marca Taurus, carregada com seis projéteis.

Ao ser questionado, W. alegou ser atirador esportivo (CAC) e informou que estava voltando de um clube de tiro. Apesar de afirmar que possuía os documentos necessários para portar a arma, ele não os tinha consigo no momento da abordagem.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu detido e foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

A legislação brasileira estabelece critérios rígidos para o transporte de armas de fogo, mesmo para atiradores esportivos. A ausência de documentação adequada configura crime, sujeito às penalidades previstas em lei.