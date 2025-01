Sertanejo, rock e pagode irão agitar a 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba de Valinhos de 2025

11 artistas em nove dias de festa estarão se apresentando no palco principal da 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba da cidade de Valinhos, interior do Estado de São Paulo, que vai acontecer entre os dias 17 de janeiro e 02 de fevereiro de 2025. O evento promete agitar a população valinhense e de toda a Região Metropolitana de Campinas. A festa, que vai acontecer no Parque Monsenhor Bruno Nardini, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Valinhos, e tem a realização da Organização Estrela, uma das maiores empresas de entretenimento do Estado de São Paulo.

Sertanejo, rock e pagode são os ritmos que irão trazer grandes nomes da música brasileira para a festa. A abertura do evento, dia 17 de janeiro, fica com o show do grupo de pagode Sorriso Maroto. Zé Neto & Cristiano cantam grandes sucessos da carreira no dia 18 de janeiro. No mesmo dia sobe ao palco a dupla Bruno César & Rodrigo. No dia 19, a apresentação fica por conta do cantor Luan Pereira.

A segunda semana de shows da 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba começa no dia 24 de janeiro com o grande fenômeno do momento da música sertaneja, a cantora Simone Mendes. Luiz Miguel & Daniel também se apresentam no mesmo dia. No dia 25 de janeiro, João Bosco & Vinícius comandam o público presente. No dia 26 de janeiro, a Turma do Pagode se apresenta pelo terceiro ano consecutivo na festa.

A última semana da 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba começa no dia 31 de janeiro com o show da banda de rock Os Paralamas do Sucesso. No dia 01 de fevereiro a festa fica por conta dos cantores Pablo e Jobson Souza. E encerrando o evento, o cantor Dino Fonseca trará releituras de grandes canções do rock. Além dos shows do palco principal, outros palcos espalhados pelo recinto, como a Tenda do Rock, terão artistas regionais se apresentando, fomentando a cultura local e ampliando o repertório oferecido.

É importante destacar, assim como na edição do ano passado, a excelente parceria entre a empresa promotora do evento e a prefeitura municipal. Em 2023, para garantir um melhor conforto e segurança para o público, uma grande reforma foi realizada no Parque Monsenhor Bruno Nardini. A revitalização incluiu as entradas principais, rampa de acesso ao local, pavilhão de frutas, os palcos, o redondel, os banheiros, as lanchonetes, a tenda do Fundo Social de Solidariedade e áreas comuns do estabelecimento inteiro. Todo o trabalho foi realizado em conjunto com as Secretarias de Serviços Públicos, da Cultura e de Esportes e Lazer, além da empresa Organização Estrela.

“O evento traz visibilidade à cidade sob diversos aspectos como a rede hoteleira, o comércio e o setor de serviços de Valinhos. Além dos grandes shows, a população valinhense e os visitantes podem curtir ainda apresentações no Palco das Frutas, no Palco do Restaurante e na Tenda do Rock, onde os artistas regionais se apresentam, fomentando a cultura local e ampliando o repertório oferecido. É um prazer poder fazer parte da organização desta grande festa pelo terceiro ano consecutivo”, comenta Lucas Vilalta, diretor da Organização Estrela.

INGRESSOS

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Pista, Área Vip, Open Bar e Camarotes corporativos e individuais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://www.tycket.com.br/, ou na bilheteria do local. O evento terá entrada franca, todos os dias, até às 17h. Após esse horário, haverá cobrança de ingresso para os dias 17, 18, e 24 de janeiro. Para os setores Área Vip, Open Bar e Camarote Corporativo e Individual, terão vendas de ingressos todos os dias. Às sextas-feiras os portões abrem às 17h e aos sábados e domingos às 9h.

FESTA

A Festa do Figo é comemorada todos os anos desde 1939. Conhecida nacionalmente como “Capital do Figo Roxo”, Valinhos realiza há décadas a tradicional festa. O evento conta com exposição e venda de frutas, praça de alimentação, shows, e claro, muitas comidas típicas. A festa teve sua primeira edição em 1939 e foi constituída para juntar recursos financeiros para a construção da Igreja Matriz de São Sebastião (padroeiro da cidade). O principal incentivador do festejo foi o então jovem e recém-chegado padre Bruno Nardini.

Uma das criações dele foi o Festival da Colheita, para a população comprar muitas frutas, entre elas o figo roxo. A fruta que dá o nome à festa veio através de um imigrante italiano chamado Lino Busatto. Ele chegou em Valinhos e implantou, na década de 1910, a criação do figo roxo. Na mesma época foi iniciada a produção da fruta em larga escala por diversos produtores da região.

SHOWS

17/01 – Sorriso Maroto

18/01 – Zé Neto & Cristiano e Bruno César & Rodrigo

19/01 – Luan Pereira (entrada franca pista)

24/01 – Simone Mendes e Luiz Miguel & Daniel

25/01 – João Bosco & Vinícius (entrada franca pista)

26/01 – Turma do Pagode (entrada franca pista)

31/01 – Os Paralamas do Sucesso (entrada franca pista)

01/02 – Pablo e Jobson Souza (entrada franca pista)

02/02 – Dino Fonseca (entrada franca pista)

74ª FESTA DO FIGO E 29ª EXPOGOIABA

Data: 17 de janeiro a 02 de fevereiro

Local: Parque Monsenhor Bruno Nardini – Rua Dom João VI, 82 – Jardim Planalto – Valinhos/SP.

Mais informações: https://www.instagram.com/festadofigo_valinhos/