Alesp analisa projeto para ampliar exploração das ferrovias paulistas

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) está analisando o Projeto de Lei 148/2022, de autoria do governo estadual, que visa ampliar a exploração das ferrovias paulistas para melhorar o tráfego de passageiros e cargas, bem como oferecer mais eficiência ao setor. Esta iniciativa recebeu apoio do deputado Edmir Chedid (União), ex-presidente da Comissão de Transportes e Comunicações.

O objetivo é desenvolver as ferrovias que integram o Subsistema Ferroviário do Estado de São Paulo num modelo mais próximo ao das shortlines americanas, cujas linhas possuem menor distância que conectam os pontos mais importantes de uma linha férrea, trazendo mais agilidade e eficiência. “A intenção é justamente dar agilidade ao sistema ferroviário no Estado de São Paulo”, disse.

Edmir Chedid explicou ainda que, atualmente, o sistema ferroviário configura apenas 11% dos serviços de transporte de cargas em São Paulo, abaixo de modais como o rodoviário, o aéreo e o aquático. “Este Projeto de Lei compreende o planejamento, a construção, manutenção, operação, exploração e fiscalização dos serviços e obras que envolvem os transportes ferroviários”, acrescentou.

As ferrovias que serão incluídas no sistema serão determinadas pelo governador do Estado de São Paulo. “Entre as melhorias contidas na medida, estão a redução do custo de transporte, o que permite uma melhora na competitividade entre as produtoras agrícolas e indústrias paulistas, a prevenção de crises na área, e o aumento da eficiência socioeconômica”, explicou o deputado Edmir Chedid.

“O intuito também é tornar os investimentos públicos e privados compatíveis e, desta forma, melhorar o desenvolvimento regional de forma sustentada. “Além disso, o uso das ferrovias não deve se limitar ao transporte de cargas. A expectativa é de que o Projeto de Lei possa ser aprovado ainda neste ano. Agora, está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação”, concluiu.