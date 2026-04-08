ALESSANDRO MAZZONETTO ASSUME INTERINAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE JAGUARIÚNA

O advogado Alessandro Mazzonetto assumirá interinamente, a partir desta quinta-feira, dia 9 de abril, o comando da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Jaguariúna.

O Tenente José Carlos Fernandes, a pedido, deixa o cargo assumido no início da atual gestão, para assumir novo compromisso profissional

Alessandro Mazzonetto é advogado com atuação consolidada na Administração Pública, com experiência estratégica em gestão municipal, especialmente nas áreas de licitações, contratos, projetos normativos e governança.

Graduado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, possui pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário e especialização em Direito Constitucional e Administrativo, além de MBA em Governança Pública, formação que sustenta sua atuação orientada por eficiência, conformidade e boas práticas administrativas.

No setor público, exerceu o cargo de Secretário Municipal de Administração de Cosmópolis. Atuou também como Diretor do Departamento de Assessoria Jurídica em Licitações, Contratos e Parcerias e, atualmente, como Diretor do Departamento de Técnica Legislativa da Prefeitura de Jaguariúna, com participação na elaboração normativa e assessoramento técnico à gestão.