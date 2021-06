Alex de Madureira visita o CONDESU

Na última sexta-feira, 25, o deputado Alex de Madureira visitou a sede do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (CONDESU). A reunião contou com a participação dos prefeitos, Vando Magnusson (Conchal), Júnior Felisbino (Cosmópolis), Fernando Capato (Holambra), Dr. Zeedivaldo (Engenheiro Coelho), a vice-prefeita de Santo Antônio de Posse, Ana Cristina Brandão, e o secretário de Serviços Públicos de Cordeirópolis, Nivaldo Menezes.

“O encontro foi extremamente profícuo e, juntamente com os prefeitos presentes, discorremos sobre as demandas do consórcio e destacamos a importância da intenção em agilizar a busca pelas soluções pretendidas para a região”, afirmou p deputado estadual pelo PSD e que é o atual Coordenador de Projetos Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O CONDESU abrange os municípios situados na porção leste do Estado de São Paulo e juntos correspondem a uma população regional estimada em 400 mil habitantes. “Falamos ainda sobre as demandas do consórcio, composto pelas cidades de Artur Nogueira, Cordeirópolis, Cosmópolis, Conchal, Jaguariúna, Engenheiro Coelho, Holambra, Matão, e Santo Antônio de Posse, que tem o objetivo de planejar, adotar e executar projetos e medidas conjuntas destinadas a assegurar o desenvolvimento urbano sustentável na região”, completou Alex de Madureira.