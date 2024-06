ALISTAMENTO MILITAR

Você que faz 18 anos no ano de 2024 tem até o dia 30/06/2024 para realizar seu alistamento militar. Atente-se a documentação necessária e compareça ao posto de atendimento da 143ª Junta Militar de Santo Antônio de Posse, localizada no AgilizaPosse, sala 4, na rua Dr. Jorge Tibiriça, nº 955 – Centro (ao lado do Poupa Tempo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para a inscrição é necessário portar: RG, CPF e Comprovante de Residência atualizado.