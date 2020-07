Altair Costa e Humberto Brasi recebem melhorias

A melhoria na estrutura e no bem-estar de alunos, equipes gestoras e de apoio, continuam sendo implementadas nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) de Mogi Mirim com os recursos do Programa de Apoio Financeiro Escolar (PAFE). A cobertura de pequenas despesas para a garantia de funcionamento, manutenção, conservação e reparos propicia mais qualidade nas unidades escolares.

As melhorias realizadas nas escolas municipais Altair Rosa Corsi Costa e Professor Humberto Brasi compreendem inúmeros reparos e serviços de manutenção.

Altair Costa

O recurso do PAFE, de 2018 para cá, propiciou a troca de piso e pintura de salas de aula, tornando o ambiente agradável e deixando o espaço mais frequentado pelos alunos em ótimas condições. A pintura também foi estendida para o pátio da unidade, localizada no Parque da Imprensa e que atende 305 alunos da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental.

Houve manutenção em aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, reparos na rede elétrica e pintura do portão de entrada, além de corrimãos. O playground recebeu melhorias, como manutenção e pintura, e parte da arquibancada ao lado da quadra esportiva foi restaurada.

Humberto Brasi

Já na EMEB Professor Humberto Brasil, no Jardim Paulista, os recursos do programa financeiro resultaram em uma série de benfeitorias. Infiltrações nas paredes de salas de aula e da biblioteca ganharam reparos, pondo fim a um dos principais problemas na unidade. As seis salas também receberam nova pintura.

O telhado, a lage e calhas foram recuperados, assim como os banheiros dos alunos, com instalação de novos pisos, revestimento e vasos sanitários. As melhorias se estenderam para os banheiros dos professores.

A direção da escola promoveu a troca de filtros de água, que ocorre a cada seis meses, reformou os bebedouros e ainda efetuou a higienização dos aparelhos de ar-condicionado da sala de informática.

O portão e hall de entrada receberam nova pintura, assim como o portão e cobertura localizados na parte debaixo da escola. O local contou com reforço estrutural, pintura e manutenção na cobertura. Quadros de aviso espalhados pela escola também foram refeitos.