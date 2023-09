Altas temperaturas exigem cuidados extras com os animais de estimação

Crédito: Eduardo Lopes

Entre as dicas de cuidados estão oferecer bastante água ao animal, fazer passeios mais curtos e garantir que o pet tenha um lugar com sombra para descansar

As temperaturas em Campinas devem continuar elevadas nos próximos dias podendo, inclusive, aumentar no domingo, 24 de setembro, segundo a Defesa Civil. Além de cuidar da própria saúde, quem tem animal de estimação também precisa ficar atento para manter o pet confortável nos dias de calor forte. Entre as dicas dadas pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (Dpbea) estão dar água constantemente para os animais, assegurar que eles tenham uma área com sombra para ficar em casa e evitar passeios longos.

Segundo o veterinário do Dpbea, Paulo Anselmo, a hidratação é essencial para os pets. Os tutores devem manter sempre recipientes com água fresca em casa e trocar a água pelo menos duas vezes por dia. Os animais também precisam ter uma área de sombra, arejada e ventilada, para poder descansar e se abrigar do sol.

Passeios nos momentos de sol quente devem ser evitados. O calor do asfalto pode até mesmo queimar as patas dos animais, como os cachorros. “Com a baixa umidade do ar, fazer passeios muito longos também não é recomendado”, afirma Anselmo. Não há um tempo máximo recomendado porque isso depende do condicionamento do animal, mas vale o bom-senso, observar se o bichinho está confortável e evitar sair com ele com o sol quente. Levar água em uma garrafinha e um potinho para o cachorro beber no caminho também é importante.

O veterinário ressalta ainda que não é preciso dar “sorvetes” feitos para os cachorros, já que isso não vai diminuir a temperatura dos animais. “O que baixa a temperatura do cachorro é dar banho porque a evaporação da água ajuda a refrescar. Não precisa usar nada, só molhar e deixar o cachorro brincar na água”, conta.

Um alerta importante feito pelo veterinário é para que tutores não deixem animais dentro de carros, porque assim como nós, humanos, eles têm sensibilidade ao calor e ao frio. “Cachorros e gatos não conseguem perder calor dentro do carro por ser um lugar fechado e sem ventilação. Ocorre um superaquecimento, que causa vários sintomas no animal e pode levá-lo à morte”, adverte.

Alguns pontos de passeio têm torneiras de água que podem ser usadas para os animais beberem e se refrescarem. Campinas tem dois locais exclusivos para passeios com os cães, que são: o Parcão do Taquaral (entrada pelo pelo portão 6, área do antigo kartódromo, Avenida Heitor Penteado, s/nº) e o Parcão do Nova Europa (Praça Pastor João Batista Martins de Sá). Os dois espaços estão abertos diariamente, são cercados por alambrado, têm equipamentos de lazer para os cães e bicos de água.