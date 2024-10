ALUNAS DA REDE MUNICIPAL RECEBEM PRÊMIO DO CONCURSO MUSICAL ‘JAGUARIÚNA, UM ENCANTO DE CIDADE

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias municipais de Educação e Turismo e Cultura, entregou nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, a premiação às três alunas vencedoras do Concurso Recreativo Musical “Jaguariúna, um enCANTO de cidade”, promovido para celebrar os 70 anos do município. Cada uma das vencedoras recebeu um prêmio de R$ 2.500,00 e os professores orientadores receberam R$ 1.000,00.

A cerimônia foi realizada no Teatro Municipal Dona Zenaide e contou com as presenças do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, das secretárias de Educação, Célia Leão, e de Turismo e Cultura, Mariana Camargo Bruscato, além de dezenas de alunos, pais, professores e profissionais da Educação e da Escola das Artes.

Maria Letícia Camargo, do 6º ano C, e Anna Clara Andrietti Moretto, do 7º B, ambas da Escola Municipal Sada Salomão Hossri, e Alice Boriassi Azevedo, do 3º B, da Escola Municipal Francisco Xavier Santiago, passaram pelo processo de avaliação e tiveram seus poemas selecionados pela comissão julgadora do concurso com base em critérios como originalidade, criatividade, coesão e aderência ao tema.

Maria Letícia é a autora do poema “Jaguariúna meu lugar”, sob orientação dos professores Vanildo Marques Fernandes e Luciana Aparecida Felipette Contessoto. Anna Clara escreveu o poema “Minha Jaguariúna”, com orientação da professora Rita de Cássia Alves Brito. Já a aluna Alice é autora do poema “Jaguariúna um encanto de cidade”, com orientação da professora Elisangela da Silva Oliveira Sampaio. O concurso foi voltado aos alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Jaguariúna.

Os poemas foram adaptados para composições musicais, que foram executadas ao vivo pelo grupo de músicos da Escola das Artes de Jaguariúna. A elaboração do poema foi acompanhada por professores orientadores, responsáveis pela autenticidade das obras.

Os textos foram avaliados por uma comissão organizadora com base em critérios como originalidade, criatividade, coesão e aderência ao tema. Os poemas selecionados foram encaminhados para a Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc), que realizou a avaliação final em uma comissão julgadora, considerando criatividade, letra e adaptabilidade para melodias.

“Estou muito feliz de estar aqui hoje, com as secretárias Mariana e Célia Leão. Jaguariúna é a número 1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da Região Metropolitana de Campinas e um dos 10 melhores municípios do Estado. Só tenho a agradecer a todos vocês funcionários, professores e professoras das escolas municipais, assim como também alunos e professores da Escola das Artes”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“Maria Letícia, Anna Clara , Alice… nossas alunas que representam todos vocês. Esse é o resumo do trabalho de todos vocês. Coragem, dedicação, vontade de escrever, ninguém faz nada sozinho. Parabéns”, disse Célia Leão.

“Gostaria de agradecer a todos vocês, alunos e professores. Foi um projeto incrível”, comentou Mariana Bruscato.

Fotos: Ivair Oliveira