Alunos aprendem sobre biotecnologia através de teatro interativo

Ao longo dessa semana, os alunos das EMEBs “Professor João Simões”, “Dr. Marco Antônio Líbano dos Santos”, “Dona Izaura da Silva Vieira”, “Vereador José Francisco Martins” e “Comendador Virgolino de Oliveira” participaram de uma peça teatral interativa sobre ciências e biotecnologia. A apresentação é patrocinada pelo Laboratório Cristália e a realização é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com incentivo do PROAC – Programa de Ação Cultural do Estado.

O espetáculo “Biotecnologia, a descoberta do DNA” do projeto “Diverte Teatro Viajante”, idealizado e promovido pela Lero Produções Artísticas, proporcionou às crianças uma experiência de aventura dentro do laboratório dos cientistas malucos Dona Celu e ao Sr. DNA. Além de experimentos, os atores trouxeram informações importantes sobre os métodos de pesquisas científicas e sobre o corpo humano.

“Sabemos da grande importância de utilizar o teatro como ferramenta de desenvolvimento das crianças em vários aspectos, entre eles no crescimento pessoal e cultural, auxiliando a explorar a imaginação! Através de um espetáculo interativo e muito divertido, as crianças também aprendem a desenvolver a autoconfiança, além de despertar o desejo pelo conhecimento e trazer entretenimento, informação e cultura de uma forma divertida e prazerosa”, destaca o diretor da Lero Produções Artísticas, Júlio Martinez.

“A biotecnologia faz parte do que somos e é também por meio dela que levamos mais qualidade de vida e melhoramos a saúde das pessoas. Por isso, ao apoiar este projeto pretendemos incentivar crianças a descobrirem a ciência por meio de algo divertido, inspirando-as e despertando a vontade de querer viver a ciência”, finaliza Ogari Pacheco fundador do Laboratório Cristália.

Com o objetivo de ampliar a inclusão por meio da experiência artística, a Lero Produções Artísticas realiza espetáculos que contam com acessibilidade para pessoas com deficiência.