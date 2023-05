Alunos assistem a concertos didáticos nas escolas municipais em cosmópolis

Aconteceu nesta quarta-feira (24), oferecido pelo Ministério da Cultura e a Stoller do Brasil, as apresentações musicais exclusivas dos Concertos Didáticos, realizados nas escolas municipais Dr. Luiz Nicolau Nolandi, Florestan Fernandes e Cecília Meirelles.

As apresentações aconteceram com o apoio da Prefeitura de Cosmópolis e Secretaria Municipal de Educação, realizados especialmente para mais de 500 alunos do Fundamental II, matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Os concertos foram apresentados pela Academia Jovens Músicos, interpretando uma série especial com a apresentação do Quinteto de Metais, formado pelos professores Eliezer Silva e Ismael Brandão (trompetes), Tayanne Sepulveda (trompa), Emerson Teixeira (trombone) e Sérgio Camilo (tuba).

A Academia Jovens Músicos trouxe o Teatro Musicado com a participação do ator Cícero Edno, deixando os concertos ainda mais lúdicos aos alunos e público presente.