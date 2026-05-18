Alunos da Associação Príncipe Bernardo participam de palestra sobre serviços de saneamento básico

Ação promovida pela Águas de Holambra detalhou processos de tratamento, monitoramento da qualidade da água e o papel da comunidade na preservação ambiental

Explicações práticas sobre o sistema de saneamento básico e o uso adequado das redes, foram temas centrais da palestra ministrada aos alunos da Associação Príncipe Bernardo, em Holambra. A atividade com foco educativo, conduzida pela Águas de Holambra, que faz parte do grupo Aegea, aproxima os jovens da dinâmica dos serviços de água e esgoto, ressaltando o compromisso da concessionária com a qualidade do abastecimento, eficiência operacional e a sustentabilidade local.

“Iniciativas como essa despertam nos adolescentes uma percepção mais ampla sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Ao entenderem todo o processo envolvido no tratamento da água, eles tendem a refletir sobre o uso consciente, evitando desperdícios e adotando práticas mais sustentáveis no dia a dia. Também podem se tornar multiplicadores desse conhecimento, influenciando suas famílias e comunidades a terem atitudes mais responsáveis em relação ao meio ambiente”, afirmou Maria do Socorro, educadora social da associação.

Durante a apresentação, a técnica da concessionária Marcia Evangelista detalhou as etapas de captação da água e o rigor dos parâmetros de qualidade assegurados por mais de 22 mil análises laboratoriais. Os resultados ficam disponíveis no site da Águas de Holambra, assim como nas faturas, e podem ser acessados de forma específica também nos Pontos de Controle de Qualidade (PCQs), instalados em locais estratégicos de monitoramento que garantem a conformidade da água distribuída.

De acordo com o coordenador de responsabilidade social da Águas de Holambra, Erlon Avelar, estabelecer um diálogo constante com a sociedade é fundamental para a gestão do saneamento. A formação de jovens é um passo estratégico na construção de uma consciência relacionada aos recursos hídricos, garantindo que as novas gerações compreendam a importância de preservar o meio ambiente”.

Na palestra, também foi abordada a importância do descarte correto de resíduos, alertando quanto o risco de jogar lixo, óleo de cozinha usado, e até pequenos objetos pelos ralos e vaso sanitário. O acúmulo destes itens provoca a obstrução das tubulações, podendo comprometer o funcionamento da rede de esgoto. Ainda que limpezas preventivas sejam realizadas continuamente pela concessionária, a colaboração da população se faz essencial.