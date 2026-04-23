Polícia de SP prende três investigados em operação contra fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões

Ação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (23), três investigados em um sofisticado esquema de fraude bancária responsável pelo desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial de uma agência bancária. A ação faz parte da segunda fase da Operatio Infidelitas, conduzida por equipes da 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, sendo que três investigados foram presos e dois continuam foragidos — entre os alvos estava o ex-gerente do banco, um advogado e um contador. As diligências ocorreram em dez endereços na cidade de São Paulo, seis na região metropolitana, um na região de Piracicaba e outros seis no estado de Goiás, com apoio das autoridades locais. A operação mobilizou 55 policiais, distribuídos em 29 equipes.

“Fomos procurados por uma instituição financeira após um desvio de R$ 14 milhões, então iniciamos as investigações para descobrir quais eram as conexões, quem eram os beneficiários. Na primeira fase da operação, identificamos dois alvos e apreendemos aparelhos. As investigações continuaram e hoje deflagramos mais uma fase para desarticular essa organização criminosa”, afirmou o delegado Christian Nimoi, da 4ª DCCiber.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso obteve acesso ao número da conta e senha de uma empresa com grande movimentação financeira por meio do ex-gerente do banco e utilizou de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital dos responsáveis pela conta. Após o controle do sistema, os valores foram rapidamente pulverizados por meio de transferências via TED, PIX e emissão de boletos para contas de empresas fantasmas, criadas para lavar o dinheiro e apagar o rastro da polícia.

Os bens dos cinco investigados foram bloqueados judicialmente e foram apreendidos ainda 14 celulares e 21 dispositivos eletrônicos, entre computadores, notebooks e HDs, além de veículos de luxo no valor total de R$ 4,5 milhões e R$ 145 mil em dinheiro.

PRIMEIRA FASE

Na primeira fase da operação, foram cumpridos quatro mandados de busca em endereços ligados a dois investigados, quando foram apreendidos dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie. A análise do material revelou a existência de uma estrutura criminosa complexa, voltada tanto à prática de fraudes bancárias quanto à lavagem de dinheiro, com atuação interestadual.

Nesta nova etapa, o objetivo é desarticular o esquema, aprofundar a coleta de provas e apreender bens adquiridos com recursos ilícitos. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e dimensionar o alcance total dos prejuízos.

Fonte Agência SP