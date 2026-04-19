Guarda Municipal recupera carreta com carga de gás roubada em Cosmópolis

Veículo foi localizado abandonado após crime ocorrido em Paulínia; parte da carga havia sido levada

A Guarda Municipal de Cosmópolis recuperou, no sábado (18), uma carreta carregada com botijões de gás que havia sido roubada na região. O veículo foi localizado na estrada CMS-470, no bairro Itapavussu, nas proximidades de um clube de tiro.

De acordo com a corporação, o roubo ocorreu em Paulínia, em uma área próxima a empresas de distribuição de gás. Após o crime, o veículo seguiu em direção à rodovia que liga Cosmópolis a Artur Nogueira. Com base nas informações repassadas pelo sistema de comunicação, equipes iniciaram buscas e conseguiram encontrar a carreta abandonada.

Na carga estavam 832 botijões do tipo P13, 24 unidades P45 e 42 recipientes P20. Segundo o registro, oito botijões P13 haviam sido subtraídos. O cavalo mecânico utilizado no transporte não foi localizado.

Com apoio da empresa responsável, a carga foi retirada do local e apresentada à autoridade policial. Após os procedimentos, os botijões recuperados foram devolvidos aos proprietários.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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