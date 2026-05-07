Operação contra tráfico interestadual prende dois homens e apreende plantação de maconha em Campinas

Ação realizada pelo Baep faz parte de ofensiva interestadual que já causou prejuízo milionário ao crime organizado

Uma operação contra o tráfico interestadual de drogas resultou na prisão de dois homens e na apreensão de cerca de 50 pés de maconha em Campinas, na manhã desta quinta-feira, dia 7.

A ação foi realizada pelo 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e integra a operação “Hidra de Lerna”, coordenada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) em conjunto com a Polícia Militar.

Em Campinas, uma das prisões ocorreu no distrito de Sousas, onde os policiais localizaram uma plantação de maconha em uma residência. Outro suspeito foi preso no bairro Castelo Branco.

A operação acontece simultaneamente nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com cumprimento de 68 mandados judiciais, sendo 34 de prisão e 34 de busca e apreensão.

Segundo o Ministério Público, a investigação teve início em maio de 2025 e busca desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além de promover o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens ligados ao grupo.

Até o momento, a ofensiva já causou prejuízo superior a R$ 16 milhões ao crime organizado.

Durante a operação desta quinta-feira, foram registradas:

24 pessoas presas;

2 mortes em confrontos armados;

apreensão de armas e munições;

apreensão de cocaína, crack, maconha e haxixe;

cerca de R$ 25 mil em dinheiro apreendidos.

As investigações seguem em andamento.

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