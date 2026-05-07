Festa do Trabalhador reúne atrações musicais gratuitas neste fim de semana em Holambra

A Rua da Amizade, conhecida como Rua Coberta, será palco na sexta e no sábado, dias 8 e 9 de maio, da programação especial preparada pela Prefeitura de Holambra em homenagem ao Dia do Trabalhador. O evento contará com entrada gratuita e apresentações musicais.

A programação começa na sexta-feira, 8 de maio, com a 3ª edição do Holambra em Louvor. A partir das 19h, sobem ao palco a Banda Unidos e o cantor Ton Carfi, referência em música gospel no Brasil e intérprete de sucessos como Minha Vez e Porque Eu Te Amei.

Já no sábado, 9 de maio, a partir das 20h, a Rua Coberta recebe a Noite Sertaneja. O público poderá acompanhar os shows da banda Made In Roça e do cantor Bruno Rosa, artista em ascensão no cenário sertanejo nacional, conhecido por músicas como Coice de Mula, Fiu fiu e Grama do Vizinho.

De acordo com o prefeito Fernando Capato, a proposta é oferecer momentos de lazer e integração para a população. “Queremos proporcionar uma celebração especial para os trabalhadores e suas famílias, com música, entretenimento e um ambiente preparado para receber moradores e visitantes”, afirmou.

A diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, reforçou que o evento contará com esquema especial de organização e segurança. “Haverá controle de acesso e será proibida a entrada, circulação e venda de garrafas de vidro no recinto, medida adotada para garantir mais tranquilidade ao público durante as festividades”, explicou.

Confira a programação da Festa do Trabalhador 2026:

8 de maio – Sexta-feira

A partir das 19h

Holambra em Louvor 3ª edição – Noite Gospel

Banda Unidos

Ton Carfi

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita

9 de maio – Sábado

A partir das 20h

Noite Sertaneja

Made In Roça

Bruno Rosa

Rua da Amizade (Rua Coberta)

Entrada gratuita