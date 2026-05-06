Museu da Porcelana de Pedreira recebe a exposição “Comemoração das Dezenas”

O Museu da Porcelana de Pedreira realizou na sexta-feira, 1º de maio, feriado nacional, a inauguração da exposição “Comemoração das Dezenas”, uma homenagem às fábricas de porcelana fundadas em anos terminados em 6, marcos que ajudam a contar a história e a tradição cerâmica do município.

Lucas Bassan é o responsável pela Curadoria e Produção de Arte e Design, Cleusa Maria Gouveia Nery é a responsável pela Curadoria e Pesquisa Histórica, a Montagem é de Letícia Rampazo.

“Está exposição celebra as fábricas da cidade e seus aniversários de dezenas, homenageando histórias de trabalho, tradição e inovação que ajudam a construir a identidade e a força produtiva do município”, destacou a curadora Cleusa Maria Gouveia Nery.

Ao longo de décadas, as empresas em destaque, atravessaram gerações e contribuíram para o desenvolvimento econômico e social de Pedreira. “Nesta exposição os visitantes podem conhecer por meio de fotografias, documentos, peças representativas uma trajetória construída por mãos, memórias e permanência”, ressaltou durante seu discurso o responsável pela Produção de Arte e Design Lucas Bassan.

Fazem parte da Exposição “Comemoração das Dezenas”, as empresas: Geni Porcelanas; São Marcos Porcelanas; Terramada Porcelanas Finas; Rossi & Niero Cerâmica; Cerâmica Idragniles Indústria e Comércio e Cerâmica São Joaquim. “Uma homenagem aos empresários e colaboradores que constroem e mantém viva a história e tradição”, enfatizou a Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão.

A Exposição “Comemoração das Dezenas” estará aberta para visitação pública até o mês de julho, sempre de terça-feira a domingo, das 9h às 16h, com entrada gratuita. O Museu da Porcelana Pedreira está localizado na Praça Cel. João Pedro, nº 102, Centro.