Alunos da oficina de teatro apresentam peça de mímica em Artur Nogueira

Evento promovido pela Prefeitura acontecerá neste sábado (2), às 16h, na Praça CEU das Artes

Demonstrando as habilidades de atuação, os alunos da oficina de teatro de Artur Nogueira irão contar uma história toda em mímicas neste sábado (02). O evento, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura & Turismo, acontecerá na Praça CEU das Artes, a partir das 16h.

O título da peça é “A ganância e a flor mágica”, e a história foi criada com a colaboração de todos os alunos. “Os Pirlimpimpim do Tanãnanam” é o grupo de teatro dirigido pelo professor Ket.

O secretário de Cultura, Joaquim Pinheiro, comenta que as oficinas de teatro proporcionam experiências inesquecíveis aos participantes. “Através dessa iniciativa, estamos formando artistas em nosso município. Parabéns a todos os alunos, professores, e comunidade envolvida. Vamos prestigiar esse lindo trabalho!”, finaliza.

SINOPSE

A peça de mímica conta a história de duas amigas que, precisando de dinheiro, descobrem uma flor mágica. Na dúvida se pegam ela ou não, recebem a visita da ganância – que as convence de pegá-la. A flor leva as amigas a um mundo diferente onde conhecem as mais diversas personalidades com danças, músicas, piratas, rainhas, em uma aventura cheia emoções.

“Vocês vão rir e chorar com essa eletrizante história”, diz o professor Ket.