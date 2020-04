Alunos da Rede Municipal de Educação terão atividades para fazer em casa

Na última sexta-feira (24), a Prefeitura de Artur Nogueira apresentou a Resolução SEMEAN nº 003/2020, após discussão e aprovação do Conselho Municipal de Educação, que norteia as ações pedagógicas das próximas semanas.

Segundo a secretária de educação Elaine Vicensotti Boer: “Essas ações foram elaboradas, considerando que são alunos de 3 a 10 anos de idade, para atingir todos os nossos alunos da rede. Além do professor estar à disposição do aluno, durante o período correspondente ao de aula, para quaisquer orientações através das redes sociais.”

Durante essa semana todos os professores da rede municipal serão orientados pela equipe gestora da unidade escolar para o planejamento e execução de atividades escolares das Creches, CEMEIs, EMEIs, EMEFs.

Nos dias 04 e 05 de maio de 2020 os pais e/ou responsáveis deverão ir até a unidade escolar do seu filho para retirar as atividades. Nos dias 11 e 12 de maio de 2020 os pais e/ou responsáveis deverão ir até a unidade escolar do seu filho para entregar as atividades feitas e retirar novas atividades.

A prefeitura pede ainda que os pais fiquem atentos ao cronograma divulgado pela escola do seu filho, pois estas atividades serão contadas como dias de aula.