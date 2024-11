Alunos da Rede Municipal de Ensino recebem homenagem na Câmara Municipal de Amparo

Vinte estudantes das escolas municipais foram reconhecidos pelo seu esforço e desempenho acadêmico com o prêmio “Aluno Nota 10”, durante uma sessão especial realizada nesta segunda-feira, na Câmara Municipal de Amparo. A premiação, instituída pelo Decreto Legislativo nº 652/2022, celebra o comprometimento e a dedicação de alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental da rede pública municipal.

Ao todo, dois alunos de cada escola foram escolhidos, com base em critérios como excelência acadêmica, proatividade, disciplina, frequência, respeito e solidariedade. A seleção foi feita pelas direções das unidades escolares, com o apoio dos Conselhos de Escola e Classe, e enviada à Câmara Municipal para oficialização.

Durante a cerimônia, os estudantes homenageados receberam certificados de reconhecimento e um troféu, cercados por familiares, professores e gestores educacionais. As autoridades locais, incluindo vereadores, destacaram a importância dessa premiação como um incentivo para o compromisso educacional e a formação cidadã dos jovens.

A Supervisora da Secretaria Municipal de Educação, Beatriz Barassa, representando o Secretário de Educação, Sérgio, parabenizou os alunos e seus pais: “Vocês são merecedores desta honraria. Sabemos o esforço que fizeram ao longo deste ano e estamos muito felizes em ver que o empenho de cada um foi reconhecido”, disse.

O Prefeito Carlos Alberto Martins, também presente na cerimônia, ressaltou a importância da educação para o desenvolvimento pessoal e social. “A educação é a base para um futuro promissor, e nós, enquanto município, estamos comprometidos em oferecer cada vez mais oportunidades para nossos jovens. Parabéns a todos os alunos, os profissionais da educação e aos seus familiares pelo esforço e dedicação. Continuem buscando sempre o melhor”, completou.

Alunos Homenageados:

CIME Bairro da Areia BrancaEduardo Corrêa da Silva

Thiago do Nascimento Assis

CIME Peter PanMicael Villas Bôas da Costa

Maria Julia Oliveira Hilário

CIME Plínio Morato de OliveiraVitor Santos Azevedo

Íris Lalier da Silva

CIME Profª Jacyra Ribeiro GuilardiIsabele Sousa Dariolli

Luiz Guilherme Ortolane da Silva

EMEF “Gasparzinho”Miguel Antonio Cezar da Silva

Helena Merlo Fachini Coser

EMEF Maria Cristina Rodrigues SimõesIsabella Mozzer Panontim

Laura Boriassi Dorta

EMEF Profª Clarinda de Almeida MelloMelissa Santos Monteiro

Luis Henrique Souza Silva

EMEF Profª Floripes Bueno da SilvaThiago Soares Silva

Vallentina Silva de Oliveira

EMEF Profª Gislene Ap. da Costa CorrêaEdson Gilberto de Oliveira Bueno

Ariane Rodrigues Parolin

EMEF Raul de Oliveira Fagundes

Maria Clara Feliciano

Leonardo Câmara de Freitas

A premiação “Aluno Nota 10” não apenas celebra o mérito acadêmico, mas também incentiva os alunos a se destacarem em sua formação integral, contribuindo para o desenvolvimento de valores essenciais para uma convivência harmoniosa e cidadã.