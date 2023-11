ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ESTARÃO NA FINAL ESTADUAL DO PRÓ-ATLETISMO

Dois alunos da rede municipal de ensino estarão representando a Secretaria da Educação na final estadual do Pró-Atletismo, que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, em São Bernardo do Campo. Miguel Augusto Oliveira Da Silva, estudante da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Humberto Brasi’, competirá na prova do arremesso de peso, categoria C; e Rafaela Ferreira Moraes Sobreira também participará na prova do arremesso de peso, categoria B. Ela é aluna da Emeb ‘Jorge Bertolaso Stella’.

Miguel e Rafaela garantiram a vaga na final estadual por terem sido campeões na fase Regional, disputada no dia 24 de agosto, em Campinas. Somente se classificavam o campeão de cada prova e de cada categoria. Em São Bernardo do Campo, os alunos serão acompanhados pelo professor de educação física da rede municipal, Gilberto Bortoloci Ferreira. O transporte, alojamento e alimentação será por conta da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.