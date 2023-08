ALUNOS DA REDE MUNICIPAL GARANTEM VAGA NA FINAL ESTADUAL DO PRÓ-ATLETISMO

Dois alunos da rede municipal de ensino estão classificados para a final estadual do campeonato Pró-atletismo, promovido pela Secretaria Estadual de Esportes, que está previsto para acontecer entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro, em Pirassununga. A vaga obtida por Miguel Augusto Oliveira da Silva e Rafaela Eloisa da Silva aconteceu na final regional, disputada nesta quinta-feira (24), em Campinas. Os dois são estudantes da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Professor Humberto Brasi”.

Miguel foi campeão da prova de arremesso de peso, categoria C. Já Rafaela também ficou com o primeiro lugar no arremesso do peso, mas pela categoria B. Além deles, Mogi Mirim pode ter outros três classificados por índice técnico: Nicolas Eduardo Oliveira, vice-campeão do arremesso do peso categoria B; Victor dos Santos Ranzatto, terceiro colocado no arremesso do peso, categoria C; e Rafaela Ferreira Moraes, que ficou em terceiro lugar no arremesso do peso da categoria B e em primeiro lugar nos 60 metros da mesma categoria– foram quatro séries. Os três são alunos da Emeb “Jorge Bertolaso Stella”.

Classificam para a final estadual por índice técnico os oito melhores de todo Estado, a partir do segundo lugar (o campeão garante vaga direto), de cada prova. Por isso, os três alunos competidores vão precisar aguardar o resultado das finais regionais de outras regiões do Estado para saber se estarão em Pirassununga no dia 30 de setembro.

Vale destacar que todos os alunos que disputam o Pró-Atletismo participam de um trabalho de atletismo desenvolvido em Mogi Mirim por Gilberto Bortoloci Ferreira, professor de Educação Física da rede municipal de ensino.