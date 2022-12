Alunos da segunda turma de Publicidade já estão efetivos no mercado de trabalho

Curso de Publicidade e Propaganda do UNASP, campus São Paulo, possui alta taxa de empregabilidade para os alunos desde o primeiro semestre.

O UNASP, campus São Paulo, celebrou com alegria a formação da segunda turma do curso de Publicidade e Propaganda na noite de hoje (18). Os formandos finalizam mais uma etapa na trajetória acadêmica ao lado de amigos e familiares.

A aluna Alexia Obi conta que entrou no estágio ainda no primeiro semestre da faculdade. “Nosso coordenador sempre nos ajudou a criar currículos e nos preparou para as entrevistas, eu não teria conseguido se não tivesse tido esse apoio do UNASP”, compartilha. Alexia já concluiu seu estágio e hoje é assistente de atendimento publicitário.

“O sentimento de dever cumprido está muito forte hoje. Nossos alunos se formam já empregados e essa turma sai hoje com reconhecimento de nota máxima pelo Ministério da Educação, então estaremos sempre torcendo por cada um”, comemora o coordenador, professor Flávio Salcedo.

Vencendo desafios

O desejo de cursar uma graduação sempre esteve no coração da formanda em Publicidade e Propaganda, Letícia Joaquim. Hoje, com 32 anos de idade, ela realiza esse sonho ao lado do esposo e do filho de 12 anos. “Desde sempre pensei em estudar algo na área de comunicação, sempre estudei em escola pública e não tinha apoio financeiro para conseguir fazer inscrição em uma faculdade”, conta.

Ela começou trabalhar desde muito nova para sustentar a casa e os pais, e por muitos anos não teve tempo para se dedicar aos estudos. O tempo passou, “meu filho nasceu e eu precisei me dedicar na criação dele, mas continuei trabalhando até sentir segurança financeira para pensar em voltar a estudar”, relata. Em 2019, com o apoio do esposo, Letícia criou coragem para realizar o Enem e se matriculou no curso de Publicidade e Propagando do UNASP, campus São Paulo. “Eles me apoiaram muito, realizei minha matrícula e consegui um desconto também. Fui embora muito emocionada porque senti que Deus estava realizando o meu sonho de uma maneira que eu jamais teria imaginado”, complementa.

Letícia é a primeira pessoa da família a concluir uma graduação. “Eu sou muito grata por tudo que aconteceu nesses 4 anos. O UNASP acolheu meu sonho e foi um grande parceiro nessa trajetória. Estou saindo com a sensação de novas conquistas pela frente, como mulher e profissional”, finaliza.