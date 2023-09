Alunos de Espírito Santo do Pinhal Visitam Estúdios da EPTV

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

Momento especial marca a visita de estudantes de dez escolas ao programa EPTV na Escola

Alunos de dez escolas do município de Espírito Santo do Pinhal tiveram uma oportunidade única de conhecer os bastidores do programa EPTV, uma experiência que ficará marcada em suas memórias. A visita aos estúdios da EPTV proporcionou uma visão privilegiada do mundo da televisão e abriu portas para o aprendizado e a inspiração.

O tema central do concurso de redação que acompanhou a visita foi “Somos a natureza. Por que precisamos restabelecer nossa relação com ela?”.

Os finalistas, serão anunciados no dia 19 de outubro.

Aguardamos ansiosos a revelação dos semifinalistas e a celebração dos finalistas do concurso de redação “Somos a natureza. Por que precisamos restabelecer nossa relação com ela?” no programa EPTV. O futuro desses estudantes promete brilhar ainda mais, iluminando o caminho para um mundo mais consciente e sustentável.