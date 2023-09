Alunos de projeto esportivo visitam biblioteca e museus

No último dia 4, os alunos do Projeto “Esporte é Saúde” visitaram a Biblioteca Municipal ‘Mário da Fonseca Filho’, na antiga Estação Fepasa, para dar continuidade ao projeto de leitura iniciada nos núcleos e também fazer a retirada de livros de doação e empréstimos de títulos.

Recentemente, a assistente social Aline Bueno e a psicóloga Mariana Castro criaram uma proposta de Biblioteca Comunitária dentro dos núcleos esportivos onde as crianças e adolescentes treinam as diversas modalidades esportivas oferecidas (futebol, futsal, basquete e futsal) e as doações recebidas irão complementar o acervo da mesma. No dia 14 de agosto, as duas se reuniram com a responsável pelas bibliotecas municipais, Gabriela de Mattos Souza, para firmar uma parceria. “Pra nós é muito importante que cada vez mais pessoas estejam engajadas na criação do hábito da leitura. É muito bom ver adolescentes e jovens conhecendo esse mundo tão fascinante proporcionado pelos livros e a biblioteca está sempre de portas abertas para todos”, disse Gabriela.

Depois da ida à biblioteca, os alunos também conheceram o Museu do Esporte e o Memorial do Capitão Bellini, todos localizados na Fepasa. “O passeio cultural foi bastante o proveitoso para todos. Além de proporcionar aos alunos o incentivo à leitura, eles também tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre personagens itapirenses de grande relevância no esporte”, avaliaram Aline e Mariana.

O Projeto “Esporte é Saúde” é chancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e da Lei de Incentivo ao Esporte. Tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO), patrocínio do Laboratório Cristália e apoio da Prefeitura de Itapira através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.